Viele Angebote für Jung und Alt bei der „Interkulturellen Woche“ in Hettstedt

Hettstedt/MZ - Im Haus der Jugend in Hettstedt findet am 1. und 2. Oktober die „Interkulturelle Woche“ statt. Gemeinsam mit dem Kinderhaus „Tiegel“ Hettstedt hat der Kreis- Kinder- und Jugendring (KKJR) Mansfeld-Südharz ein buntes Programm auf die Beine gestellt, verrät Ines Wohlsein, Leiterin des KKJR im Haus der Jugend. „Wir eröffnen mit einem interkulturellen Buffet, bei dem wir Speisen aus verschiedenen Ländern anbieten“, sagt sie. Afghanisch, syrisch, mexikanisch und sogar selbst gemachtes Rolleis ist dabei. Los geht es damit am Freitag um 14.30 Uhr.

Wer kreativ sein will, kann sich dann beim Henna Malen oder Wunderkerzen Herstellen austesten. Der Jugendclub Leuchte, der ebenfalls seinen Sitz im Haus der Jugend hat, ist an diesem Nachmittag mit seinem Mitmachzirkus dabei. Ab 16 Uhr gibt es für den Nachwuchs ein Jugendkino mit dem Film „Das große Rennen - Ein abgefahrenes Abenteuer“ und ab 18 Uhr wird im Familienkino der Film „Verstehen sie die Béliers?“ gezeigt.

Angebote für Kinder, Familien und Senioren

Aber nicht nur für Kinder, Jugendliche oder Familien haben die Organisatoren etwas im Angebot. „Am Samstag machen wir ab 14 Uhr ein Nachbarschaftscafé. Da sind vor allem die Senioren angesprochen“, sagt Wohlsein. Denn neben Kaffee, Kuchen und einem Programm der Musikschule Fröhlich sind auch die Mitarbeiter der Präventionsstelle des Polizeireviers Mansfeld-Südharz mit vor Ort, um über das Thema „Enkeltrick“ aufzuklären.

Der Eintritt zur „Interkulturellen Woche“ mit den einzelnen Programmpunkten ist kostenlos. „Lediglich für einige Speisen und Getränke verlangen wir einen Obolus“, sagt Wohlsein. Bei schönem Wetter verteilen sich die Angebote auf dem Gelände und im Haus der Jugend; bei schlechtem Wetter findet alles im Haus statt. „Wir haben genug Platz, so dass sich alle verteilt.“