Hettstedt/MZ - Im Bereich einer Bar in Hettstedt ist es am Sonntag gegen 3.30 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Personen gekommen, so die Polizei.

Ein 18-Jähriger wurde leicht verletzt. Alle Beteiligten seien namentlich bekannt. Die Polizei versucht, den genauen Tatablauf zu klären.