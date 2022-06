Ursache gefunden: Starkregen nicht für den Erdfall in Hettstedt verantwortlich

Anwohner der Gerbstedter Straße können ihre Autos nicht aus den Grundstücken holen. Ein großes Loch klafft in der Straße. Was für den Erdfall verantwortlich ist.

Hettstedt/MZ - Das Loch in der Gerbstedter Straße, das beim Starkregen am Sonntagabend entstanden war, ist nun teilweise verfüllt worden. „Es ging darum, schnell irgendwelche Hilfen zu schaffen, damit die Bewohner mit ihren Fahrzeugen da rauskommen“, sagt Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos). Insgesamt fünf Anwohner im Katzensteg sind davon betroffen. An der Ecke zur Gerbstedter Straße war das Loch entstanden und machte so die Ausfahrt bisher unmöglich. Die Anwohner waren für die MZ dazu nicht zu erreichen.