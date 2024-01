Hettstedt/MZ. - Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch einen in Hettstedt abgestellten Anhänger gestohlen. Dieser war mit einem Großhäcksler beladen. Mitarbeiter der geschädigten Firma hatten den Anhänger am Dienstagnachmittag auf einer Parkfläche in der Promenade abgestellt. Der Diebstahlschaden wird auf rund 70.000 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit.