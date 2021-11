Tischtennisspieler vom MSV Hettstedt sind jetzt Tabellenzweiter

Hettstedt/MZ - Das letzte Punktspiel der Tischtennis-Oberliga Mitte der Herren ist für den MSV Hettstedt Geschichte. Das Duell mit dem Team vom Post SV Zeulenroda endete am Sonntag so, wie es ich die Hettstedter erhofften. Sie setzten sich mit 8:2 Punkten gegen die Thüringer durch. Dank des Erfolges stehen nunmehr 16:4 Zähler für die Vertretung aus der Kupferstadt zu Buche. Weitaus wichtiger als die Punktausbeute ist allerdings, dass sich der MSV dank des Sieges auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem verlustpunktfreien Spitzenreiter SV Dresden-Mitte geschoben hat.

Der könnte, wenn die Oberliga-Saison aufgrund von Corona nicht fortgesetzt wird, am Ende zum Aufstieg in die Regionalliga berechtigen. Klappt das, wäre die Mannschaft um Robert Roß am Ziel ihrer Wünsche. Der am Ende doch deutliche Erfolg gegen Zeulenroda fiel den Hettstedtern allerdings nicht leicht. Das Doppel Tom Gerbig und Robert Roß verlor seine Auftaktpartie, wie auch Alexander Pazdyka gegen Jan Urbanek. Dwain Schwarzer und Alexander Pazdyka (Doppel) sowie Schwarzer im Einzel landeten dagegen Siege. So stand es nach vier absolvierten Begegnungen 2:2. Danach aber ließen die Hettstedter nichts mehr anbrennen. Am Ende standen 26:9 gewonnene Sätze und eben 8:2 Spielpunkte sowie der zweite Tabellenplatz zu Buche.