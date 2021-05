Tierpark Walbeck öffnet mit Teststation

Walbeck

- Der Tierpark im Hettstedter Ortsteil Walbeck wird am Donnerstag, 13. Mai, öffnen. „Es wird an Himmelfahrt eine Teststation von 10 bis 17 Uhr aufgebaut werden“, sagt Marlies Stock, Vorsitzende des Fördervereins Tierpark Walbeck. Ein negativer Corona-Test ist nämlich seit der Einführung der Bundesnotbremse Voraussetzung, um den Tierpark besuchen zu dürfen.

Für die Betreiber der Freizeiteinrichtung allerdings stellte das ein Problem dar, da sie weder das Personal noch die finanziellen Mittel haben, um vor Ort umfangreich testen zu können. Der Tierpark blieb deswegen die vergangenen zwei Wochen geschlossen. Das ist den Betreibern extrem schwer gefallen, aber die Umstände ließen keine andere Lösung zu.

Unbürokratische Hilfe

Jetzt ist das offenbar etwas anders. Denn Unterstützung kommt vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) Regionalverband Mansfeld-Südharz. Der Wohlfahrtsverband mit Sitz in Hettstedt hatte seine Hilfe angeboten.

„Ich freue mich, dass es so unbürokratisch geklappt hat“, sagt Stock. Getestet wird am Eingang des Tierparks durch ein Fenster, ähnlich wie es auch bei der ASB-Stelle in der Carl-Christian-Agthe-Straße seit einigen Wochen gemacht wird, erklärt Stock.

Test nicht nur für Tierpark-Besucher

Die kostenlosen Test können außerdem nicht nur von den Tierparkbesuchern, sondern auch allen anderen Menschen, die sich testen lassen wollen, genutzt werden, informiert ASB-Geschäftsführer Jörg Ziegner die Mitteldeutsche Zeitung.

Die Teststation am Tierpark hat wochentags von 14 bis 17 Uhr, am Wochenende und Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Tierpark wird analog dazu geöffnet sein. (mz)