Schüler der Ganztagsschule Anne Frank in Hettstedt haben am dem Tanztoleranz Projekt teilgenommen und dieses nun öffentlich vorgestellt. Die richtigen Schritte standen dabei jedoch nicht im Vordergrund.

Mit Video: Wenn die richtigen Schritte unwichtig sind - Darum war ein Tanztrainer an Schule in Hettstedt

Bei dem Tanzprojekt der Anne-Frank-Schule in Hettstedt standen vor allem Toleranz und Miteinander im Vordergrund.

Hettstedt/DUR - Nach intensivem Training haben die Schüler der fünften Klasse in der Ganztagsschule Anne Frank in Hettstedt in der Sporthalle das Tanztoleranz Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt.

Der professioneller Tanztrainer Nico Hilger wollte den begeisterten Schülern jedoch nicht den perfekten Tanzschritt beibringen. Es ging vielmehr um das gemeinsame Miteinander, um Toleranz seinen Mitmenschen gegenüber und auch um soziale Kompetenzen, die mit Tanz und Bewegung gefördert werden sollten.

Im Video: Schüler aus Hettstedt tanzen zusammen mit professionellem Trainer

Zusammen mit einem Tanztrainer haben die Schüler in Hettstedt HipHop getanzt. (Kamera: Jürgen Lukaschek, Schnitt: Bernd Stiasny)

Das Publikum, allen voran natürlich die Eltern der Schüler, waren von dem Auftritt der Kindern sehr angetan und klatschten mit zur Musik. Das war mal Bewegung, die Spaß macht und ein Projekt was Begeisterung unter den jungen Menschen auslöste, sagte eine Mutter, die interessiert zuschaute.