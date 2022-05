Stadtwerke Hettstedt erhöhen Gaspreise um 29 Prozent - Appell an Politik

Hettstedt/MZ - Die Post, die dieser Tage in die Briefkästen der Hettstedter flattert, wird wohl kaum jemanden begeistern. Die Stadtwerke erhöhen ihre Gaspreise – und das um 29 Prozent. Oder um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: Eine dreiköpfige Familie in einem Einfamilienhaus hat bisher im Jahr rund 12.000 Kilowattstunden verbraucht und dafür eine monatliche Gebühr von 78,29 Euro gezahlt. Mit der Erhöhung kommen bei unserem Beispiel noch mal rund 20 Euro drauf. Die neuen Preise zählen ab 1. Dezember.