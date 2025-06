Hettstedt/MZ. - Das ehemalige Sozialgebäude der Kupferkammer-Bleihütte Hettstedt soll zwangsversteigert werden. Am 26. Juni, 10 Uhr kommt es im Amtsgericht Eisleben unter den Hammer. Das Objekt, das sich in der Straße Hüttenberg in Hettstedt befindet, besteht aus einem knapp 4.000 Quadratmeter großem Grundstück, das mit einem um 1955 in Massivbauweise errichteten Mehrzweck-Gebäude-Komplex bebaut ist, heißt es dazu im Exposé des Immobilienbüros Feldt GmbH.

