Am 11. November wird es in Mansfeld einen Martinsumzug geben. Dieser zieht von der Grundschule durch den Ort bis zur Feuerwehr.

So wird in Mansfeld der Martinstag begangen

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Mansfeld/MZ. - Der Termin ist gesetzt, die Vorbereitungen laufen: Auch in diesem Jahr wird in Mansfeld wieder zum Martinsumzug eingeladen. Los geht es am Sonnabend, 11. November, um 17 Uhr an der Grundschule Mansfeld. Dort bietet die Feuerwehr Fackeln an, bevor sich um 17.30 Uhr der Umzug mit dem Spielmannszug SV Rot-Weiß Großörner in Bewegung setzt.