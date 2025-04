Hettstedt.- Zwei Männer haben am Samstag, 22. Juni vergangenen Jahres, um die Mittagszeit Spielzeug, Drogerie- und Fotoartikel im Wert von hunderten Euro aus einer Rossmann-Filiale in der Unteren Bahnhofstraße in Hettstedt gestohlen, wie die Polizei nun in einem Fahndungsaufruf meldet.

Demnach gingen die Männer zeitgleich, aber einzeln vor. Die Ermittler gehen nach Sichtung des Materials aus einer Überwachungskamera davon aus, dass sich die mutmaßlichen Diebe kannten. Nun fahndet die Polizei mit Unterstützung der Öffentlichkeit nach den Männern.

So sehen diese aus:

Wer ist dieser Mann und wo hält er sich auf? Foto: Polizei

Dieser Mann wird gesucht. Wer kennt ihn? Foto: Polizei

Zeugen, die Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der gesuchten Männer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 03475/670293 zu melden.