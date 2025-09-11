Die Polizei sucht einen Ladendieb, der elektrische Zahnbürstenaufsätze aus einer Drogerie in Hettstedt gestohlen hat. Wer kann Hinweise auf den Tatverdächtigen geben?

Zahnbürsten für 1.400 Euro bei Rossmann geklaut! Wer kennt diesen Mann? (Foto im Text)

Die Polizei fahndet nach einem Ladendieb. Dieser hatte in Hettstedt elektrische Zahnbürstenaufsätze für 1.400 Euro gestohlen.

Hettstedt. – Bereits am 13. März hat ein bislang unbekannter Täter aus einer Drogerie in der Unteren Bahnhofstraße in Hettstedt (Landkreis Mansfeld-Südharz) elektrische Zahnbürstenaufsätze gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, erbeutete der Täter Waren im Gesamtwert von 1.400 Euro.

Da der Täter bislang nicht identifiziert werden konnte, fahndet die Polizei nun mit einer Aufnahme einer Überwachungskamera nach dem Verdächtigen. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen überregional agierenden Dieb handeln könnte.

Diebstahl bei Rossmann in Hettstedt: So sieht der Tatverdächtige aus

Die Aufnahmen aus der Rossmann-Filiale zeigen einen augenscheinlich männlichen, schlanken Tatverdächtigen. Er trägt eine dunkle beziehungsweise schwarze Mütze, eine Brille mit dunklem Rahmen sowie eine schwarze Jacke. Die Hose ist grau und ist laut der Polizei dem sogenannten "Worker-Style" zuzuordnen.

Dieser Mann soll in Hettstedt elektrische Zahnbürstenaufsätze für 1.400 Euro gestohlen haben. Foto: Polizei Mansfeld-Südharz

Wer kennt den Dieb aus Hettstedt? Foto: Polizei Mansfeld-Südharz

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer kennt die auf den Bildern gezeigte Person oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Mansfeld-Südharz unter der Telefonnummer 03475/670-293 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.