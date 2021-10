Postbote rammt Laterne in Hettstedt - Mast kippt um

Hettstedt/MZ - Unaufmerksamkeit hat den Mitarbeitern der Stadtwerke Hettstedt am Montagnachmittag viel Arbeit beschert. Ein Postbote hatte beim Ausparken in der Friedrich-Ebert-Straße eine Laterne übersehen, welche auf dem Fußweg stand. Der 40-Jährige stieß so heftig mit dem Mast zusammen, dass dieser aus der Verankerung riss und umkippte, so die Polizei. Die Laterne konnte durch die Mitarbeiter der Stadtwerke geborgen werden.