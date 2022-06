Polizei schreitet bei Schlägerei zwischen jungen Erwachsenen in Hettstedt ein

Zwei 15-Jährige Jugendliche sollen in Hettstedt von sechs älteren Jugendlichen geschlagen worden sein. Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Symbolfoto - Polizei wurde zu einer Schlägerei in Hettstedt gerufen.

Hettstedt/MZ - Am Dienstagabend sollen zwei 15-jährige Jugendliche in Hettstedt von sechs männlichen Jugendlichen - Alter etwa 18 Jahre - geschlagen worden sein. Zuvor seien die Jüngeren aufgefordert worden, Bargeld, Bekleidung und Handy zu übergeben. Die Täter behielten Handy und Sachen nach der Tat ein. Die genauen Umstände sind laut Polizei noch unklar. So sollen Täter und Opfer zuvor noch gemeinsam im Park eine weitere Person gesucht haben. Die Opfer mussten nicht medizinisch versorgt werden, heißt es weiter.