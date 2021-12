Polizei ermittelt Pkw-Fahrer nach Unfallflucht in Hettstedt - Mann hatte Kind im Auto

Hettstedt/MZ - Nach einer Unfallflucht in Hettstedt ermittelt die Polizei gegen einen 38-Jährigen. Der Mann war am Samstag gegen 13.40 Uhr in der Kupferstadt unterwegs als er im Kreuzungsbereich Goethe-/Johannis-/Ernst-Moritz-Arndt-Straße die Vorfahrt eines anderen Pkws missachtete, teilt die Polizei mit.

Daraufhin stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Verursacher geriet mit seinem Auto ins Schleudern, drehte sich um 180 Grad und kam in der Johannisstraße zum Stillstand. Das andere Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und am Gehweg der Ernst-Moritz-Arndt-Straße zum Stehen. Die Fahrerin dieses Wagens wurde verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Wie die Polizei weiter mitteilt, flüchtete der Verursacher vom Unfallort; mit Hilfe von Zeugen konnte der Pkw samt Fahrer aber ermittelt werden. Er und ein elfjähriges Kind, das sich zum Unfallzeitpunkt im Wagen befand, waren unverletzt. Einen gültigen Führerschein konnte der 38-Jährige nicht vorweisen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.