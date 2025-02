Bereits im September 2024 wurden in Hettstedt Parfums aus einem Einkaufsmarkt geklaut. Nun konnte die Polizei nach einer Öffentlichkeitsfahndung den mutmaßlichen Täter ermitteln.

Diebstahl in Hettstedt

Ein Mann steht in Verdacht, in Hettstedt Parfums im Wert von mehr als 200 Euro gestohlen zu haben.

Hettstedt. Die Polizei konnte einen Mann ermitteln, der bereits am 11. September 2024 Parfum aus einem Einkaufsmarkt in der Unteren Bahnhofstraße in Hettstedt gestohlen haben soll.

Der Mann habe mehrere Parfumflaschen im Gesamtwert von mehr als 200 Euro geklaut, heißt es von der Polizei. Da der mutmaßliche Dieb zunächst nicht identifiziert werden konnte, suchte die Polizei mit einem Foto nach ihm.