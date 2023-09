Ein Altpapiercontainer in Hettstedt brannte in der Nacht völlig aus.

Papiercontainer in Hettstedt geht in Flammen auf

Symbolfoto - Ein Altpapiercontainer in Hettstedt brannte in der Nacht völlig aus.

Hettstedt/MZ - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist in der Carl-Christian-Agthe-Straße in Hettstedt ein Altpapiercontainer vollständig in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei mitteilt, war die Hettstedter Wehr mit zwei Fahrzeugen und 13 Kameraden bei dem Brand im Einsatz. Nun ermittelt die Polizei in dem Sachverhalt.