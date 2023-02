Werkleitz-Gesellschaft startet Aufruf für das nächste Kunstfestival in Novalis-Museum in Wiederstedt

Hettstedt/MZ - Bereits seit 2020 ist die Werkleitz-Gesellschaft, ein in Halle ansässiger Medienkunst-Verein, in Hettstedt aktiv. In dieser Zeit hat der Verein zwei Kunstfestivals in der Kupferstadt auf die Beine gestellt und jede Menge Projekte mit heimischen Akteuren gestartet. „Und wir wollen noch mehr Leute im Mansfelder Land am Festival beteiligen und mit ihnen in Kontakt kommen“, sagt Daniel Herrmann, Direktor der Werkleitz Gesellschaft, und startet damit einen Aufruf.

Bilderbuch soll entstehen

Gesucht werden aussagekräftige Motive zum Thema „Mein Schatz“, das auch der Name des nächsten Kunstfestivals im Juni diesen Jahres ist. „Das meint Fotos bedeutender Dinge, von besonderen Orten und wertvollem Engagement sowie von neuen Zielen“, sagt Herrmann.

Werkleitz möchte eine kleine Auswahl der Einsendungen dann in einem Bilderbuch zu „Mein Schatz“ veröffentlichen. Angedacht sind der Druck von zehn bis 15 Bildern. Dabei zahlt Werkleitz je veröffentlichtem Foto 50 Euro an den Fotografen. Außerdem werden zusätzlich im Rahmen des Wettbewerbs die drei besten Einreichungen prämiert. Das Preisgeld ist vom 1. bis 3. Platz von 150 auf 50 Euro gestaffelt.

Identifikation mit dem Mansfelder Land

Zum Festival „Mein Schatz“, das vom 2. bis 18. Juni im Novalis-Museum in Wiederstedt stattfindet, wird das Bilderbuch dann veröffentlicht.

Das Festival fügt sich dabei in die Reihe seiner Vorgängerveranstaltungen ein. Mit „Unter uns“ begann 2020 die künstlerische Auseinandersetzung mit der Region. Inhalt war der Blick auf die Überbleibsel und Auswirkungen des Bergbaus und die Frage nach einer neuen Gemeinschaft.

Im vergangenen Jahr folgte dann das zweite Festival mit dem Titel „Mehr oder Weniger“, das den Blick auf die Zukunft und neue Wertigkeiten richtete. „Und folgerichtig ist dann die Frage nach ’mein Schatz’ im dritten Festival“, sagt Herrmann. Und fügt an: „Womit identifiziert sich heute das Mansfelder Land, das irgendwie immer automatisch mit Bergbau und Hüttenwesen in Verbindung gebracht wurde?“

Auseinandersetzung mit dem Bergbau

Beim Festival werden dafür wieder Künstler aus nah und fern in die Region reisen und ihre Arbeiten in einer Ausstellung im Novalis-Museum präsentieren.

Dazu gibt es Wanderung im Rahmen des Festivals und ein Filmprogramm, das die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Bergbau und dessen Folgen jenseits des Mansfelder Landes vorstellt.

›› Einsendeschluss für den Fotowettbewerb ist der 25. Februar. Einsendungen gehen mit dem Betreff „Fotowettbewerb Mein Schatz“ an [email protected]. Benötigt werden auch die Kontaktdaten (Name, Anschrift), Bildtitel mit Jahreszahl und Ort der Aufnahme.