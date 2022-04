Materialmangel und Lieferprobleme machen auch vor dem künftigen Pflegezentrum in Hettstedt nicht Halt

Auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses in Hettstedt entsteht ein neues Pflegeheim.

Hettstedt/MZ - Es wird gebohrt, gehämmert und während in den Treppenaufgängen die Wände ihren Putz bekommen, sind draußen schon die ersten Quadratmeter der Fassade gestrichen. Im künftigen Pflegeheim, das auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses in der Hettstedter St.-Jakobistraße entsteht, geben sich gerade die Handwerker die Klinke in die Hand und werkeln auf allen Etagen. „Zwischen 25 und 30 Leute sind hier täglich im Einsatz“, erklärt Investor und Bauherr René Detzner. Denn der Zeitplan steht und soll eingehalten werden: Ende des Jahres soll das etwa 3.000 Quadratmeter große Heim, das neben einer stationären Betreuung auch eine Tagespflege beinhaltet, fertig sein.