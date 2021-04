Kommt die Unterstützung bei den hilfebedürftigen Familien in MSH an?

Das Bildungs- und Teilhabepaket soll den Bedarf der Kinder in den Bereichen Bildung und Teilhabe abdecken. Funktioniert das in der Umsetzung?

Hettstedt/Eisleben/Sangerhausen

Es hört sich sperrig an, das Bildungs- und Teilhabepaket, kurz BuT. Aber das vor zehn Jahren eingeführte Bundesgesetz soll nicht sperrig sein, sondern etwas ins Rollen bringen: Euros für Bildung nämlich. 2011 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass die Hartz-4-Regelsätze nicht ausreichen, um den Bedarf der Kinder in den Bereichen Bildung und Teilhabe abzudecken. Also sollte über BuT mehr Geld fließen - zum Beispiel für ein warmes Mittagessen, für Klassenfahrten oder Kursgebühren.

Sarah Seeliger: „Das Bildungspaket wurde jedoch nie richtig angenommen“

„Das Bildungspaket wurde jedoch nie richtig angenommen. Die Abrufzahlen liegen bei unter 30 Prozent“, behauptet Sarah Seeliger von der gemeinnützigen Organisation Librileo, die sich unter anderem der Leseförderung von Kindern zuwendet. Auf einer Internetseite „gerechte Bildung“ trägt die Organisation Daten rund ums BuT zusammen, welches Bundesland wofür wie viel Geld abgerufen hat und wie viel tatsächlich möglich gewesen wäre. Und möglich ist offenbar auch in Sachsen-Anhalt so einiges mehr, so die Einschätzung von Seeliger. Ist das ein Trend, der sich auch in Mansfeld-Südharz fortsetzt?

„Nein“, sagt Julia Uhlig, Pressesprecherin des Jobcenters in Mansfeld-Südharz, „das trifft auf den Landkreis so nicht zu.“ Setze man nämlich die Zahl der ausgezahlten Leistungen mit den anspruchsberechtigten Personen im Kreis in Relation, so werde deutlich, dass durchschnittlich jeder, der Anspruch hatte, auch mindestens eine Leistung für Bildung und Teilhabe genutzt hat. Konkreter gesagt: Es wurden im Jobcenter in jedem Monat mehr Leistungen für Bildung und Teilhabe ausgezahlt als es Leistungsberechtigte gibt.

3.200 Anträge auf das Bildungs- und Teilhabepaket in 2020

Anspruchsberechtigt ist jeder Mensch, der Leistungen zur Grundsicherung erhält. Das Jobcenter ist neben dem Sozialamt des Landkreises eine Anlaufstelle, wenn man Leistungen aus dem BuT erhalten möchte. Und laut Uhlig werde dies von den Leistungsberechtigten sehr gut angenommen. Uhlig macht das an Zahlen aus dem Jahr 2019 fest. Da habe es zusätzlich zu den Leistungen für Schulbedarf, die im Jobcenter Mansfeld-Südharz automatisiert ausgezahlt werden, etwa 4.600 Anträge auf Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket gegeben. Im Jahr darauf seien es etwa 3.200 zusätzliche Anträge gewesen.

„Dieser Rückgang lässt sich aber mit den pandemiebedingten Einschränkungen des täglichen Lebens erklären. So konnten Klassenfahrten, Ausflüge und teilweise auch die Teilhabe in Vereinen oder anderen Freizeiteinrichtungen größtenteils nicht stattfinden“, begründete die Pressesprecherin. Gerade die Leistungen für Klassenfahrten und Ausflüge haben finanziell einen relativ hohen Anteil. Darüber, was möglich ist und wofür man Leistungen bekommen kann, informiere das Jobcenter auf der Website, durch Flyer aber auch in Gesprächen sowohl bei der Antragsstellung als auch laufend mit den Vermittlungsfachkräften.

Informationen auf der Seite des Jobcenters

Manches laufe dabei ganz automatisch. Geld für den Schulbedarf wird im August und im Februar für die Anspruchsberechtigten ausgezahlt. Uhlig: „Hierzu bedarf es keiner konkreten Abforderung der Leistung. Alle anderen Leistungsarten müssen selbstständig abgefordert werden. Und nur bei der Lernförderung ist dazu ein gesonderter Antrag erforderlich.“ Ansonsten genüge es, wenn dem Jobcenter die genauen Kosten beispielsweise eines Lehrgangs mitgeteilt werden und der jeweilige Anbieter.

Aber auch, wer Wohngeld, Kinderzuschlag oder Sozialgeld erhält, ist anspruchsberechtigt und kann Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket bekommen. Ansprechpartner ist dann der Landkreis, der übrigens im vergangenen Jahr rund 190.000 Euro für 2.799 Anträge auf Bildung und Teilhabe bewilligte. Im Jahr davor waren es 50.000 Euro weniger bei rund 2.400 Anträgen, wie von Pressesprecher Uwe Gajowski zu erfahren war. (mz/Beate Thomashausen)