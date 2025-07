In der Chausseestraße in Klostermansfeld sind in einem Einfamilienhaus mehrere Brände ausgebrochen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Mehrere kleine Feuer: Brand eines Einfamilienhauses in Klostermansfeld

Ein Feuerwehr-Großaufgebot war in der Chausseestraße in Klostermansfeld im Einsatz.

Klostermansfeld.- Zu einem Brand ist es am späten Montagabend in der Chausseestraße in Klostermansfeld im Kreis Mansfeld-Südharz gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach stand gegen 21.43 Uhr ein unbewohntes Einfamilienhaus in Flammen. Die Feuerwehr rückte mit zehn Fahrzeugen und 50 Kameraden an, um mehrere kleine Brände in dem Haus zu löschen, heißt es. Zum Vollbrand sei es aber nicht gekommen.

Die Polizei hat eine Brandursachenermittlung eingeleitet. Brandstiftung könne bislang noch nicht ausgeschlossen werden, heißt es.