Der Kontakt zu den Bewohnern in Mansfeld ist eng: Marika Morcinietz und Mark Rudloff erkundigen sich bei Else Vollrath, wie es ihr geht.

Mansfeld/MZ. - „Ich wünsche Dir eine ruhige Schicht.“ „Und ich Dir einen schönen Feierabend.“ Marika Morcinietz und Mark Rudloff arbeiten unter einem Dach. Sie sind Kollegen im Johanniterhaus in Mansfeld. Gemeinsame Schichten im Seniorenheim haben sie in der Regel trotzdem nicht. Wenn Morcinietz in den Feierabend geht, fängt für Rudloff der Arbeitstag an. Nicht aber ohne Dienstübergabe und ein paar persönliche Worte.