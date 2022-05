Im Hettstedter Restaurant „Kaiserhof“ kommt das Gemüse erntefrisch auf den Tisch

Fata Schlickeiser betreibt nicht nur die Gaststätte „Kaiserhof“ in Hettstedt sondern auch einen 5.000 Quadratmeter großen Garten.

Fata Schlickeiser betreibt neben einem Restaurant auch den Fruchthof Galgenberg in Hettstedt.

Hettstedt/MZ - Anfangs war es nur ein bisschen Garten für den eigenen Bedarf. „Wir leben ein ganz gesundes Leben, rauchen und trinken nicht, und wollten den Garten hauptsächlich für uns und unsere Kinder nutzen“, sagt Fata Schlickeiser. Mittlerweile aber bewirtschaftet sie eine rund 5.000 Quadratmeter große Fläche am Rand von Hettstedt - und das nicht mehr nur für die eigene Küche. Denn Obst und Gemüse wandern auch pflückfrisch in die Töpfe ihres Restaurants „Kaiserhof“, das Schlickheiser seit Anfang dieses Jahres in der Kupferstadt betreibt.