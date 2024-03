Die Schüler des Gymnasiums haben eine Ausstellung zur Thematik „Krieg in Europa“ in der KZ-Gedenkstätte Wansleben erarbeitet. Am 14. März werden die Arbeiten der Schüler ab 13 Uhr öffentlich gezeigt.

Künstlerin Susanne Theumer (2.v.li.) mit den Schülern Lena, Sandy und Finja während der Projektwoche in der Gedenkstätte in Wansleben.

Hettstedt/MZ. - Vor einem halben Jahr haben die Schüler des Hettstedter „Wilhelm und Alexander von Humboldt“-Gymnasiums eine Ausstellung zur Thematik „Krieg in Europa“ in der KZ-Gedenkstätte Wansleben erarbeitet. Und nun kommt diese Ausstellung auch an ihr Gymnasium. Am Donnerstag, 14. März, werden die Schülerarbeiten ab 13 Uhr öffentlich gezeigt.