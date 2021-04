Hettstedt will freies WLAN anbieten

Hettstedt

In Hettstedt gibt es bald freies WLAN auf dem Marktplatz. Am 2. Juli soll das Netz offiziell in Betrieb gehen. Hintergrund ist das 975-jährige Jubiläum der Stadt zur ersten urkundlichen Erwähnung, das auf eben jenen Tag fällt. Da die Stadt coronabedingt in diesem Jahr keine großen Feste feiern kann, sind zumindest viele kleine Aktionen, verteilt auf verschiedene Termine, geplant: Ein Fest mit den Hettstedter Musikvereinen auf dem Marktplatz und eine Theaterinszenierung „Die Fahne von Kriwoj Rog“ auf der Markttreppe. Auch eine neue Stadtchronik soll pünktlich zum Jubiläum erscheinen. Und eben das freie WLAN. Umgesetzt wird es mit dem Verein Freifunk Harz in Zusammenarbeit mit den Hettstedter Stadtwerken. Das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt fördert das Projekt, das rund 17.000 Euro kostet, zu hundert Prozent.

„Die Anzahl der Möglichkeiten, eine solche Verbindung kostenfrei zu nutzen, wächst täglich“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Hettstedter Stadtverwaltung. Da mittlerweile auch immer mehr Firmen, Händler und andere Kommunen kostenfreies WLAN vorhalten, wolle auch die Kupferstadt sich vor dieser Entwicklung nicht verschließen. Deswegen soll es das kostenfreie Netz nicht nur im Bereich des Marktplatzes geben. Auch im Hettstedter Freibad und im Mansfeld-Museum soll das WLAN angeboten werden. Während für das Netz auf dem Markt der 2. Juli als Starttermin gesetzt ist, gibt es für die anderen Bereiche aber noch keine offizielle Inbetriebnahme. (mz/Tina Edler)