Hettstedt hat zwei neue Ehrenbürger ernannt

Hettstedt/MZ/ms/bth - Die Kupferstadt Hettstedt hat zwei neue Ehrenbürger: Roland Schäfer und Karl Janson, die beiden ehemaligen Bürgermeister der Hettstedter Partnerstädte Bergkamen und Vöhringen. In einem Festakt am Samstag anlässlich der Feierlichkeiten zum 975. Stadtjubiläum wurde den beiden ehemaligen Bürgermeistern die Ehrenbürgerwürde verliehen, und sie trugen sich ins Goldene Buch der Stadt Hettstedt ein.

Musiker der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz untermalten die feierliche Veranstaltung am Samstag im Ratssaal der Kupferstadt. Der Festakt war eine von zahlreichen Veranstaltungen, die an diesem Wochenende parallel in Hettstedt stattfanden, da es wegen der Pandemie in diesem Jahr keine große Jubiläumsfeier geben konnte. Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) freute sich, den beiden ehemaligen Bürgermeister auf diese Weise für ihre Verdienste um die lebendige Städtepartnerschaft danken zu können.

Auch drei Hettstedter Bürger wurden am Samstag im Ratssaal für ihr Engagement geehrt. Gabriele Spottog wurde für ihr soziales Engagement geehrt. Sie war eines der Gründungsmitglieder des Regionalverbandes Mansfeld-Südharz des Arbeiter-Samariter-Bundes. Sie gehörte zu denjenigen, die im Frühjahr die Teststation in Hettstedt einrichteten und betrieben. Spottog, die bis zum Renteneintritt im Jahr 2015 beim Rettungsdienst arbeitete. Engagiert sich nun sehr stark ehrenamtlich.

Unter anderem begleitet sie ach den Wünschewagen und steuert auch, wenn Not am Mann ist, das Einsatzfahrzeug des kassenärztlichen Bereitschaftsdienstes. Manfred Stern engagiert sich seit Jahren und Jahrzehnten in der Kommunalpolitik, der Heimatgeschichte und im Chor. Dafür wurde der 82-Jährige geehrt. Noch am Anfang ihrer Laufbahn als ehrenamtliche Helferin steht Mary Ann Lanfermann, Als „treibende Kraft bei den Leos“, der Jugendorganisation des Hettstedter Lionsclubs und als Unterstützerin des Kreis-Kinder- und Jugendrings wurde sie am Samstag geehrt.