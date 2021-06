„Hettstedt bewegt“ wegen anhaltender Corona-Pandemie abgesagt

Hettstedt - In diesem Jahr wird die Veranstaltung „Hettstedt bewegt“ in der Kupferstadt nicht stattfinden. Das teilen die Veranstalter, die Stadt Hettstedt, der Kreissportbund Mansfeld-Südharz und die Landesvereinigung für Gesundheit (LVG) Sachsen-Anhalt, mit. Grund ist die anhaltende Corona-Pandemie. Zwar sind die aktuellen Inzidenzzahlen bei null und in etlichen Bereichen viele Lockerungen da, aber das reichte vor ein paar Wochen noch nicht aus, um eine sichere Planung durchzuführen. Denn: „In diesem Jahr war die Veranstaltung im Gegensatz zu den vorherigen Jahren vor den Sommerferien geplant“, teilt Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) mit.

Schwierige Planung für die Veranstaltung

Unter anderem sei es nicht so einfach gewesen, einen Termin zu finden, „der noch nicht durch Aktivitäten belegt war“. Außerdem sei es für viele Vereine, die sich bei „Hettstedt bewegt“ präsentieren, schwierig, nach Monaten des nicht-Trainierens, eine Teilnahme zu planen und abzusichern, so Fuhlert weiter.

Etliche Hettstedter Sportvereine, die Feuerwehr, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, die Ökologiestation Sangerhausen oder auch der Kreissportbund haben sich in den vergangenen Jahren bei der Aktion präsentiert und für die Besucher ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Gleichzeitig nutzten die Vereine damit die Chance, neuen Nachwuchs für sich zu werben. Seit 2018 ist „Hettstedt bewegt“ Bestandteil des Projekts „Gesund aufwachsen in Hettstedt“. Im ersten Jahr wurde die Veranstaltung im Haus der Jugend durchgeführt, danach wechselte der Standort ins Stadtbad, wo sie die vergangenen Jahre in den Sommerferien durchgeführt wurde. Ein Ersatztermin für „Hettstedt bewegt“ ist für dieses Jahr nicht geplant. Im nächsten Jahr hoffe man aber, sie „wieder in der gewohnten Art und Weise durchführen zu können“, heißt es in einer Mitteilung der LVG Sachsen-Anhalt.

Ausschreibung zu Gesundheitspreis

Entstanden ist die Idee zu „Hettstedt bewegt“ übrigens im Rahmen des Hettstedter Gesundheitspreises „Gesund aufwachsen in Hettstedt“. Dieser wird jährlich von der Landesvereinigung gemeinsam mit der Stadt Hettstedt ausgelobt, und dabei werden Preisgelder in Höhe von insgesamt 3.500 Euro an drei Projekte vergeben. Ob Kita, Schule, Freizeiteinrichtung, Vereine oder Unternehmen - jeder, der ein Projekt zur Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen auf die Beine stellt, könne sich bewerben. Auf die Durchführung des Gesundheitspreises habe die Corona-Pandemie aktuell keine Auswirkungen. Wie Fuhlert sagt, werde es eine neue Runde geben; eine entsprechende Ausschreibung dazu folg noch. (mz)