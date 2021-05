Helios-Klinik in Hettstedt eröffnet ambulantes Zentrum für Schmerztherapie

Hettstedt - Am 1. Juni eröffnet die Helios-Klinik Hettstedt ein ambulantes Zentrum für Schmerztherapie. Dieses zusätzliche Angebot ergänze die stationäre Schmerzbehandlung der Klinik und schließe eine Lücke in der Region. „Aufgrund vermehrter und vielfältiger Anfragen von Patienten haben wir uns entschlossen, unser stationäres Angebot auszubauen und eine ambulante Schmerzsprechstunde anzubieten. Damit schließen wir eine Versorgungslücke im Landkreis Mansfeld-Südharz“, sagt René Pfeiffer, Ärztlicher Direktor und Chefarzt für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie der Klinik in Hettstedt.

Schmerzpatienten, die eine Überweisung vom Hausarzt oder ihrem Orthopäden erhalten haben, können in der neuen Schmerzambulanz behandelt werden. Die Patienten müssen sich dort vorab telefonisch anmelden, erläuterte Kliniksprecherin Luisa Winkler das Prozedere. „Im Anschluss erhalten sie postalisch oder digital einen Schmerzfragebogen zum Ausfüllen zugeschickt. Anschließend erfolgt die Terminvergabe“, führt Winkler weiter aus. Die Schmerzambulanz werde ab 1. Juni immer montags bis donnerstags zwischen 11 und 15 Uhr geöffnet sein.

Behandlung von chronischen Schmerzen in der Hettstedter Helios-Klinik

„Durch dieses Vorgehen können wir uns im Vorfeld schon ein möglichst genaues Bild von den Beschwerden und Bedürfnissen unserer Patienten machen. Das bereitet uns auf eine bestmögliche Behandlung vor“, erklärt Oberärztin und Spezialistin für Schmerztherapie, Beate Hoffmann. Die Medizinerin ist seit Januar 2019 Oberärztin für Schmerztherapie der Helios-Klinik Hettstedt und leitet das neue ambulante Schmerzzentrum.

Das Behandlungsteam bestehe aus Schmerztherapeuten, Orthopäden, Psychologen, Psychiatern, Radiologen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und qualifiziertem Pflegepersonal, erläuterte Winkler. Das Team widme sich bereits seit vielen Jahren ganzheitlich dem Problem des chronischen Schmerzes. Die zu behandelnden chronischen Schmerzzustände betreffen zumeist den Bewegungsapparat wie Rücken, Gelenke und Muskulatur. Behandelt werden aber auch Schmerzsyndrome, die beispielsweise infolge von Tumor- und Nervenerkrankungen auftreten. Das gehöre zu den Spezialgebieten der Klinik. Experten sprechen hierbei von einer ganzheitlichen multimodalen Schmerztherapie.Das Zentrum für Schmerztherapie ist unter 03476/93 32 06 zu erreichen. (mz)