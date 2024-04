Halten sich die Autofahrer an das Tempolimit auf der B86 in Mansfeld?

Mansfeld/MZ. - Die Blechlawine, die täglich auf der B 86 durch Mansfeld rollt, ist für die Anwohner schwer zu ertragen. Als kurzfristige Verkehrsmaßnahme zur Entspannung der Situation bis zum Bau einer Ortsumfahrung in den nächsten Jahren wurde unter anderem ein Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde in der Teichstraße ausgewiesen.

Geschwindigkeitstafeln stehen dort auch. Inwieweit diese Anzeigen Einfluss auf das Verhalten der Autofahrer haben, verdeutlichen die vorliegenden Ergebnisse einer Langzeitmessung in den vergangenen zwei Jahren.

Wird Tempo 30 eingehalten?

Nach den Worten von Bauamtsleiterin Carina Senft wurden im Jahr 2022 insgesamt 894.806 Fahrzeuge in der Teichstraße in Richtung Mansfeld/Leimbach gezählt. „62,6 Prozent haben sich an die Aufforderung der 30 Stundenkilometer gehalten“, sagt sie.

Im vergangenen Jahr waren bis zum 17. Oktober in diesem Bereich dann insgesamt 766.710 Fahrzeuge unterwegs. Die Verkehrsteilnehmer verhielten sich annähernd ähnlich wie die Autofahrer im Jahr 2022. „60,92 Prozent der Verkehrsteilnehmer hielten sich an die vorgegebene Geschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde“, teilt Senft mit.

Die B 86 in die andere Richtung nach Siebigerode/Annarode befuhren laut Bauamtsleiterin im Jahr 2022 insgesamt 816.405 Fahrzeuge. Senft: „Hiervon haben sich leider nur 24,59 Prozent noch an die vorgegebene Geschwindigkeit gehalten.“ Ähnlich würde es in diesem Bereich für 2023 aussehen.

Bürgerinitiative forderte Tempolimit

Eine Bürgerinitiative hatte das Tempolimit an der Mansfelder Ortsdurchfahrt gefordert. Eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde gilt auch in der Friedrichstraße. Bei der Geschwindigkeitstafel am NP-Markt in Mansfeld sind derzeit die Akkus defekt und müssen ausgetauscht werden.

Geschwindigkeitstafeln an der B 86 weisen Autofahrer auch in Annarode und Siebigerode auf das aktuelle Tempo hin, mit dem sie mit ihren Fahrzeugen durch die Orte fahren.