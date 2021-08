Großeinsatz in Hettstedt: 80 Bewohner eines Mehrfamilienhauses evakuiert

Hettstedt/mz - Aufregung am Freitag gegen 20 Uhr in Hettstedt: Weil eine Kaffeemaschine in Brand geraten war, wurden schließlich 80 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Franz-Mehring-Straße in Hettstedt evakuiert. Das Feuer hatte sich in einer Wohnung, von der Kaffeemaschine ausgehend, auf das Mobiliar ausgebreitet.

Es sei zu einer starken Rauchentwicklung gekommen, beschrieb die Polizei die Situation am Freitagabend in Hettstedt. Sechs der Bewohner wurden wegen des Verdachts eine Rauchgasvergiftung in einer Klinik untersucht, konnten aber schnell wieder entlassen werden.

Bis auf vier Bewohner konnten schließlich alle wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, nachdem die Löscharbeiten abgeschlossen waren. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Hettstedt, Burgörner, Walbeck, Sylda, Quenstedt, Arnstedt und Klostermansfeld sowie Rettungswagen und zwei Notärzte. Den Schaden bezifferte die Polizei mit 5.000 Euro. Die Brandursachenermittlung soll in der kommenden Woche erfolgen, so ein ein Polizeisprecher.