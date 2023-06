Die Gerbstedter haben 30.000 Euro in zwei 100 Meter lange Schießstände investiert. Theoretisch erfüllen sie damit die Voraussetzungen, um die Jägerprüfungen des Landkreises ausrichten zu können. Doch entschieden ist das noch nicht.

Gerbstedter Schützenverein investiert in zwei elektrische 100-Meter-Schießbahnen

Gerbstedt/MZ - In den letzten Monaten hat sich viel getan auf dem Gelände des Schützenvereins „Gerbstedt und Umgebung 1404“. Der Schießstand, der sich auf der Halde des ehemaligen Otto-Brosowski-Schachtes befindet, wurde gerade umgebaut. „Wir bekommen zwei neue elektrische 100-Meter-Schießbahnen“, so Vereinsvorsitzender Detlef Matthews.

Hoch- und Tiefbauarbeiten für neue Stromkabel seien beispielsweise durchgeführt worden. Zukünftig können die Schießergebnisse nämlich direkt über den PC ausgedruckt werden.

Die neue Technik sei aber nicht nur mit vielen Umbauarbeiten verbunden gewesen, sondern auch mit viel Geld. „Der Verein hat 30.000 investiert“, so Matthews. Die restlichen rund 16.000 Euro stammen von der Kreisjägerschaft, bestätigt Udo Herrmann von der Jägervereinigung in Hettstedt. Insgesamt lag die Investition also bei über 45.000 Euro.

Laufende Keiler und Klapphasen

Mit den hochmodernen elektrischen Schießbahnen erfüllt der Verein in der Einheitsgemeinde nun alle Voraussetzungen, um im nächsten Jahr die Jägerprüfungen des Landkreises ausrichten zu können. „Nur noch wir als Stand wären dann für die praktische Schießausbildung zuständig“, so Matthews.

„Bisher war das immer Holdenstedt bei Sangerhausen gewesen, aber wir haben bessere Bedingungen“, so Jäger Matthews. Denn die Gerbstedter Schützen hätten laufende Keiler und Klapphasen und jetzt natürlich noch die 100-Meter-Bahnen.

Für die neuen Schießanlagen war ein Anbau nötig. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Ob sich im nächsten Jahr die Prüflinge alle in Gerbstedt versammeln, sei aber noch nicht endgültig entschieden. „Ja, das ist unser Ziel, aber die Entscheidung trifft die untere Jagdbehörde vom Landkreis gemeinsam mit dem Kreisjägermeister“, so Hermann. Mit einer offiziellen Entscheidung sei hier erst Anfang 2024 zu rechnen.

Theorieprüfung an Hettstedter Gymnasium denkbar

Denn neben einem Ort für die praktischen Prüfungen werden auch Räumlichkeiten für das theoretische Examen benötigt. „Und die Entfernung zwischen beiden Prüfungsorten sollte nicht zu groß sein“, so der Hettstedter Jäger. Vorstellbar sei zum Beispiel das Gymnasium in der Kupferstadt. Hier komme es aber natürlich auf die Termine der Abiturprüfungen der Schüler an.

Vorteil sei aber, dass die Schule eine Einrichtung des Kreises sei, sagt Herrmann. Matthews sieht auch das Gemeinschaftshaus in Heiligenthal als mögliche Prüfstelle. Der neue Jägerlehrgang für das Jahr 2023/2024 startet im übrigen am 14. Oktober.

100 Meter ist der Schießstand lang. (Foto: Jürgen Lukaschek)

„Es gibt auch noch freie Plätze“, so Herrmann. Für Laien: Die Jägerprüfung besteht aus drei Modulen. Die theoretische Ausbildung (Oktober bis März), der Ausbildung im Jagdrevier (November bis April) und der Schießausbildung (März/April). Für Mitglieder des Landesjagdverbandes Sachsen-Anhalt kostet der Kurs 950 Euro. Nichtmitglieder zahlen die doppelte Kursgebühr. Dabei werde die Schießausbildung individuell abgerechnet, und zwar nach Munitionsverbrauch, heißt es auf der Webseite der Jägerschaft Hettstedt.

Ansturm auf den Jagdschein

Die Plätze könnten aber schnell weg sein. Denn in diesem Jahr gab es einen wahren Ansturm auf den Jagdschein. Über 60 Prüflinge gab es im Landkreis Mansfeld-Südharz. Auch im Verein in Gerbstedt könne man sich über guten Zulauf freuen.

„Wir haben uns auch verjüngt“, so Matthews. Viele Mitglieder seien zwischen 30 und 50 Jahren alt. Und sogar zwei Jugendlichen trainieren im Verein. Aktuell zähle dieser 64 Mitglieder. Seit über 600 Jahren pflegt der Club neben den Traditionen des Schützenwesens auch Traditionen des Bergmannswesens und natürlich des Schießsports. Und der Kalender ist gut gefüllt.

Am Samstag stehen zum Beispiel die Vereinsmeisterschaften an, bei denen sich die Mitglieder unter sich messen können. Aber auch Höhepunkte wie der Kampf um den Pokal zum „Tag des Bergmannes und Hüttenarbeiters“ oder das Nachtschießen stehen im Terminkalender für 2023. Der ganze Landkreis zählt im übrigen über 1.100 Jäger.