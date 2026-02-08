weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Stark befahrene B 86: Geplante Ortsumfahrung Mansfeld: Fangnetze für Fledermäuse werden ausgelegt

Die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt plant eine Umfahrung der stark durch Lkw frequentierten B 86 für Annarode, Siebigerode und Mansfeld. In den kommenden Monaten sind verschiedene Untersuchungen vor Ort erforderlich.

Von Daniela Kainz 08.02.2026, 14:00
Fledermäusen gilt ein Teil der Untersuchungen rund um Mansfeld.
Fledermäusen gilt ein Teil der Untersuchungen rund um Mansfeld. (Foto: Peter Lisker)

Mansfeld/MZ. - Die Vorbereitungen für die geplante Ortsumfahrung Annarode, Siebigerode und Mansfeld entlang der viel befahrenen B 86 spiegelten sich bisher vor allem auf dem Papier wider. Nun ist die nächste Stufe des Projektes erreicht.