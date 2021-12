Freude an Hettstedter Schule und Kita über Auszeichnung mit Gesundheitszertifikat

Die Novalisgrundschule in Hettstedt und die Kita „Arche Kolping“ des Berufsbildungswerks sind mit einem Gesundheitszertifikat ausgezeichnet worden. Auf was die Einrichtungen Wert legen.

Hettstedt/MZ - Ernährungsführerschein, Schulobstprojekt und Antiaggressionsstunden mit Hunden: Die Liste der Projekte, die die Novalisgrundschule aus Hettstedt anbietet, ist lang. Nun wurde diese Vielfalt ausgezeichnet und bekam von der Landesvereinigung für Gesundheit Sachsen-Anhalt e.V. (LVG) das Zertifikat „Gesunde Schule“ überreicht. „Die Projekte machen wir für die Kinder und schon über Jahre. Aber so eine Auszeichnung hat eine schöne Außenwirkung und zeigt auch anderen, was wir hier machen“, sagt Kathrin Hübner. Als Schulsozialarbeiterin an der Novalisgrundschule ist sie bei der Organisation vieler Angebote mit im Boot und setzt diese Hand in Hand mit Schulleiterin Katrin Roth und den Lehrern um.

„Trotz zusätzlicher Erschwernisse durch die Corona-Pandemie wird auf Projekte gegen Bewegungsmangel, zur Stressbewältigung und zum Team-Building weiterhin großen Wert gelegt“, lautet eine der Begründungen der LVG für die Auszeichnung. Schulsozialarbeiterin Kathrin Hübner kann dazu einige Beispiele nennen.

Schulobstprogramm an Novalisgrundschule in Hettstedt

Ganz neu in der Einrichtung ist das sogenannte Schulobstprogramm: Seit Oktober bekommt die Novalisgrundschule regelmäßig Äpfel von regionalen Bauern gespendet. Dreimal pro Woche wird das Obst dann geschnitten und den Kindern als Snack für zwischendurch serviert. Die Schüler selbst können außerdem an der Schule einen Ernährungsführerschein machen. Das Projekt läuft über sechs Wochen und ist für die Drittklässler gedacht. In dieser Zeit informiert eine Ernährungsberaterin die Kinder rund um das Thema „Was gehört zur gesunden Ernährung dazu?“ und der Nachwuchs wendet das Gelernte an jedem Projekttag gleich an. „Sie stellen zum Beispiel gesunde Salate oder Fruchtquark selbst her“, sagt Hübner. Am Ende der sechs Wochen gibt es eine Prüfung für den „Führerschein“ und ein gemeinsames Abschlussbuffet der Klassen. Im kommenden Jahr ist das Projekt für Februar geplant.

In der Novalisgrundschule geht es aber auch sportlich zu: Tanzprojekte, Yogastunden und ein Antigewalttraining mit einem Therapiehund sind nur einige Beispiele. „Wir haben auch einen Snoezelraum errichtet, mit Matten, Lichternetzen und Märchenzelt. Hier können die Kinder entspannen und sich mal ausruhen“, erklärt Hübner. Finanziert werden die Projekte durch Sponsoren und Fördermittel, aber auch durch das Budget, das die Schulsozialarbeiterin für eben solche Zwecke von ihrem Trägerverein zur Verfügung gestellt bekommt.

Auch integrative Kindertagesstätte „Arche Kolping“ erhält Auszeichnung

Neben der Novalisgrundschule kann sich eine weitere Hettstedter Einrichtung über die Auszeichnung der LVG freuen: Die integrative Kindertagesstätte „Arche Kolping“ des Berufsbildungswerks. Bei der Bewertung fiel besonders die gesunde und abwechslungsreiche Ernährung positiv auf. „Durch das Angebot der Ganztagsverpflegung und der gemeinsamen Zubereitung von Frühstück und Zwischenmahlzeiten können die Mitarbeiterinnen ernährungspädagogische Angebote in den Kita-Alltag integrieren und individuell auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen“, sagt LVG-Referentin Nicole Hoppe. Gleichzeitig bieten das Freigelände des Berufsbildungswerks und die Werkstätten Möglichkeiten, sich sportlich und kreativ auszutoben. Denn die Kita-Kinder können selbst im Bereich Holz, Hauswirtschaft und Gartenbau kleinere Projekte umsetzen.

Emma, Emilia, Lilly und Andrew (v.li.) basteln gern mit Christin Beyer in der Integrativen Kindertagesstätte „Arche Kolping“ des Berufsbildungswerks. (Foto: Jürgen Lukaschek)

Die Zertifizierung der Kita, wie auch die der Novalisgrundschule, wurde für eine Dauer von drei Jahre vergeben. Bislang haben sich 202 Schulen aus neun Bundesländern dem Zertifizierungsverfahren zur „Gesunden Schule“ gestellt, davon 79 in Sachsen-Anhalt, teilt die LVG mit. Bei dem Verfahren zur „Gesunden Kita“ sind es 288 Einrichtungen aus sechs Bundesländern, davon 136 in Sachsen-Anhalt.