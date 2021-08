Freibad in Hettstedt mit freiem WLAN ausgestattet

Hettstedt/MZ - Als zweite Station ist nun das Hettstedter Freibad mit WLAN ausgestattet worden. Jeder Besucher könne den kostenfreien Zugang ab sofort benutzen, informiert die Stadtverwaltung. Bereits im Juli wurde das freie WLAN am Markt in Betrieb genommen. Als dritte Station ist aktuell noch das Mansfeld-Museum fest geplant; allerdings hapere es dort an der Umsetzung aufgrund des entsprechenden Telekomanschlusses. Auch weitere Standorte könnten zu den drei gedachten in der Kupferstadt noch hinzukommen, hatte Alexander Dobert, stellvertretender Vorsitzender bei Freifunk Harz, zur ersten Inbetriebnahme gesagt. Der ehrenamtliche Verein setzt das Vorhaben in der Kupferstadt um.

Die Idee dazu war im Zuge des diesjährigen Stadtjubiläums zur ersten urkundlichen Erwähnung Hettstedts vor 975 Jahren entstanden. Die Techniker von Freifunk Harz nutzen bereits vorhanden Internetzugänge und erweitern diese mithilfe von Routern, um so das Netz für die Öffentlichkeit verfügbar zu machen. Auf dem Marktplatz funktioniert das zum Beispiel mit dem Netzzugang des Rathauses. Für das Projekt hat die Stadt eine hundertprozentige Förderung bekommen. Die benötigten 17.000 Euro wurden vom Land bereitgestellt.

›› Zu finden ist das WLAN-Angebot unter der Netzwerkbezeichnung harz.freifunk.net