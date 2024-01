Bei einem Schuppenbrand in Siersleben geht es nicht nur um Brandbekämpfung. Die Einsatzkräfte müssen sich auch um die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses kümmern.

Feuerwehrleute müssen Bewohner in Siersleben aus Haus retten

Beim Brand in Siersleben wurde eine Drehleiter ausgefahren.

Siersleben/MZ. - Zu einem Einsatz am Neujahrsmorgen rückte die Feuerwehr nach Siersleben aus. Ein Schuppen und ein Holzverschlag mit Brennholz standen nach Angaben der Polizei auf dem Hof des Grundstückes in Siersleben in Flammen.