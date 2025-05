Der Parkscheinautomat in der Straße „Hinter den Planken“ in Hettstedt wurde zerstört und fehlt nun ganz. Wie müssen sich Parkerplatznutzer nun verhalten?

Hettstedt/MZ. - Mal schnell in die Stadt gefahren, das Auto auf dem Parkplatz abgestellt und Einkäufe erledigt. So hatte es Leserin Maria Schwarz vor, als sie den Parkplatz in der Straße „Hinter den Planken“ in Hettstedt nutzen wollte.