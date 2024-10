Heiligenthal/MZ - In Heiligenthal wird am 3. Oktober gefeiert. Na klar, es ist der Tag der Deutschen Einheit. Aber nicht nur. In diesem Jahr steht in dem Gerbstedter Ortsteil ein Jubiläum an, das es dem neugegründeten Verein „Kultur- und Brauchtumspflege Heiligenthal“ wert war, es zu feiern: Das Dorfgemeinschaftshaus besteht fast auf den Tag genau 20 Jahre. 2004 wurde es am 2. Oktober feierlich an die Heiligenthaler übergeben. In den vergangenen 20 Jahren wurde das Dorfgemeinschaftshaus mehr und mehr zu einem Mittelpunkt des Dorflebens.

Sinnbild für das soziale MIteinander im Ort

Das für Heiligenthal bedeutsame Bauwerk sei damals in enger Zusammenarbeit der Gemeinde Heiligenthal und der Verwaltungsgemeinschaft Gerbstedt errichtet worden, schilderte Marc Weitzdörfer. Er ist der zweite Vorsitzende des Kultur- und Brauchtumspflegevereins, dessen Ziel es ist, das kulturelle Erbe sowie die Bräuche in Heiligenthal, Helmsdorf und Lochwitz zu bewahren und aktiv zu fördern. Und dazu gehört auch das Dorfgemeinschaftshaus.

Wo nun das Dorfgemeinschaftshaus steht, spielte man früher Volleyball. Foto: Verein „Kultur- und Brauchtumspflege Heiligenthal“

„Es stellt das soziale Miteinander unserer Dorfgemeinschaft dar“, findet Weitzdörfer. Dem Ortschaftsrat und dem damaligen Bürgermeisters Kurt Christel sei es zu verdanken, dass damals das Projekt verwirklicht worden sei. „Es ist ihrer hervorragenden Arbeit zu verdanken, dass wir heute über einen solch wichtigen Ort im Herzen unserer Gemeinde verfügen“, so Weitzdörfer.

Jubiläumsfeier am 3. Oktober

Die Jubiläumsfeier, die der Verein „Kultur- und Brauchtumspflege Heiligenthal“ organisiert, beginnt am 3. Oktober, 14 Uhr. Weitzdörfer: „Wir hoffen, dass zahlreiche Stadträte, Ortschaftsräte, Bürger und Gäste mit uns gemeinsam feiern werden. Toll wäre, wenn auch Leute das Fest besuchen, die damals am Bau mitgewirkt haben.“

Projekt wurde damals gefördert

Die Baukosten für das Dorfgemeinschaftshaus beliefen sich damals auf etwa 685.000 Euro. Gebaut wurde vom 1. September 2003 bis zum 30. September 2004. „Insgesamt umfasste das Projekt 27 Bauabschnitte – von den Maurerarbeiten bis hin zum Blitzschutz“, so Weitzdörfer. Er hob besonders hervor, dass das Projekt durch das Arbeitsamt Hettstedt im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) gefördert wurde. Das unterstreiche den sozialen Aspekt des Gebäudes noch einmal mehr.

Vor 20 Jahren mit vielen Gästen eröffnet

Das Dorfgemeinschaftshaus wurde dann schließlich am 2. Oktober 2004 feierlich eröffnet. Zu diesem besonderen Anlass versammelten sich damals nicht nur viele Vereine der Gemeinde, sondern auch die Grundschule, die lokale Kindertagesstätte sowie Ehrengäste, darunter der damalige Landrat Hans-Peter Sommer und Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft Gerbstedt. Wolfgang Sauder, der Geschäftsführer des verantwortlichen Bauunternehmens, habe damals den symbolischen Schlüssel an den Heiligenthaler Bürgermeister übergeben, schilderte Weitzdörfer.

Programm für alle und mit allen

Und was erwartet die Gäste der Feier zum 20-jährigen Bestehen? Natürlich ein Programm, wie es zu einem Dorfgemeinschaftshaus passt, an dem die gesamte Dorfgemeinschaft mitwirkt. So werden an dem Tag ab 14 Uhr der Männergesangverein Heiligenthal, der Shantychor Hettstedt und die Gerbstedter Musikanten auftreten, aber auch die Knirpse der Kita „Regenbogen“ haben ein Programm einstudiert.