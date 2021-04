Dr. Annett Sandner ist neue Chefärztin des HNO-Bereiches

Hettstedt

Die Helios Klinik in Hettstedt hat eine neue Chefärztin der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde: Annett Sandner ist seit dem 1. April 2021 in dieser Position und tritt damit die Nachfolge von Dr. Silke Rosner an, die den Fachbereich Ende August 2020 aus gesundheitlichen Gründen verlassen hat. „Mit Dr. Sandner konnten wir eine sehr versierte Expertin auf dem Gebiet der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde sowie der Plastischen und Ästhetischen Gesichtschirurgie für unsere Klinik gewinnen. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit ihren breitgefächerten Kenntnissen die Entwicklung des Fachbereiches auch zukünftig erfolgreich voranbringen werden“, sagt Mario Schulter, Geschäftsführer der Helios Kliniken Mansfeld-Südharz.

Sandner, das geht aus einer Pressemitteilung von Helios hervor, hat 1994 an der Universität in Leipzig promoviert, ihre Approbation erlangte sie 1995 in Stuttgart. Ihre ärztliche Tätigkeit begann sie 1995 an der Universität in Dresden. Danach arbeitete sie als Assistenzärztin in der Universitätsklinik Halle, 1998 schloss sie dort ihre Facharztausbildung der HNO-Heilkunde ab. In der Zeit von 2003 bis 2016 war sie als Oberärztin an der Uniklinik Halle tätig. Ab 2017 war die heute 52-Jährige als Leitende Oberärztin im Klinikum Frankfurt Höchst beschäftigt. Sandner hat im Laufe ihrer ärztlichen Tätigkeit zahlreiche Zusatzbezeichnungen und Qualifikationen erworben. So etwa in der Speziellen HNO-Chirurgie sowie der Plastischen und Ästhetischen Chirurgie im Rahmen kosmetischer Operationen im Gesichtsbereich. Zur Therapie allergischer Erkrankungen im Fachgebiet der HNO führt sie außerdem die Zusatzbezeichnung auf dem Gebiet der Allergologie und zur Therapie von Stimm-, Sprach- und Schluckstörungen auch auf dem Gebiet der Stimm- und Sprachstörungen.

Sandner möchte nach eigenen Angaben in Hettstedt die Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde mit der umfangreichen Diagnostik und Therapie erhalten und weiterentwickeln. Die Versorgung der Patientinnen und Patienten in der Region Mansfeld-Südharz und darüber hinaus und die gute Zusammenarbeit mit dem Team in der Klinik und den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten liegen mir sehr am Herzen“, sagt Sandner. (mz/Beate Lindner)