Die Linke in Hettstedt fordert: Keine Werbung mehr für die Firma Wend

Die Stadtratsfraktion Die Linke will die Zusammenarbeit zwischen der Stadt Hettstedt und dem Pflegedienstbetreiber Wend unterbinden. Was dahinter steckt.

Im neuen Pflegezentrum in der Hettstedter St.-Jakobistraße wirbt Betreiber Wend mit einem großen Plakat. Auf dem Privatgelände ist das kein Problem. Für öffentliche Wege und Straßen will das die Linksfraktion verbieten. Foto: Lukaschek

Hettstedt

Die aktuelle Diskussion um den Betrieb des Pflegezentrums Sankt Jakobus in Hettstedt nimmt mittlerweile eine neue Dimension an. In der Sondersitzung des Eigenbetriebsausschusses der Sozialstation hat die Fraktion Die Linke einen Antrag über die künftige Zusammenarbeit mit der Unternehmensgruppe Wend eingereicht. Wobei von Zusammenarbeit dann nicht mehr die Rede sein kann. Denn laut Antrag soll der Stadtrat beschließen, dass seitens der Stadt auslaufende Verträge mit dem Pflegedienstbetreiber nicht weitergeführt werden sollen. Auch soll die Stadt künftig keine Werbe-, Spenden- oder Sponsorengelder der Firma Wend mehr annehmen und Werbeaufsteller und Plakate des Unternehmens sollen auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht mehr gestattet sein. Die Fraktion begründet ihren Antrag mit einer „unseriösen Behandlung der Bewohner“ durch die Firma und dass man das so nicht hinnehmen könne.

Florian Wend, Geschäftsführer der Unternehmensgruppe, zeigt sich angesichts des Antrags entsetzt. „Das ist unfassbar. Wir haben uns immer gern engagiert, zum Beispiel beim Zwiebelmarkt. Für unsere Mitarbeiter und Kunden, die in Hettstedt leben.“ Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) betrachtete den Antrag als „schwierig“, wie er in der Sondersitzung sagte. „So etwas überschreitet meine Kompetenzen.“ Behandelt wurde der Beschluss in der Sitzung selbst nicht weiter, soll aber im nächsten Stadtrat Thema werden.

Betreiberwechsel im Hettstedter Pflegezentrum als Auslöser

Auslöser für den Antrag ist die derzeitige Situation in der St.-Jakobistraße. Die Mieter, die in dem zu Wohnungen umgebauten ehemaligen Krankenhaus leben, können seit dem Betreiberwechsel am 1. April die Gemeinschaftsräume nicht mehr wie gewohnt nutzen. Mit dem neuen Betreiber Wend müssten die Bewohner Verträge abschließen und für die Nutzung zahlen. Das stößt bei ihnen aber auf Widerstand, da sie seit ihrem Einzug im Mai 2020 auch ohne zusätzliche Kosten die Räume genutzt haben. Im Mietvertrag sei zudem ein Aufschlag von zehn Prozent enthalten, der die Nutzung gemeinschaftlicher Flächen vorsieht, so die Begründung der Mieter. Investor René Detzner, der mit den Bewohnern die Mietverträge abgeschlossen hat, erklärt auf Nachfrage der MZ, dass es sich dabei um die Nutzung von Serviceräumen handelt - auf jeder Etage gibt es zum Beispiel einen Raum mit Waschmaschinen.

Die Gemeinschaftsräume wie Küche und Terrasse zählen nicht dazu. Dass die bisher quasi umsonst waren, sei Kulanz gegenüber der Sozialstation gewesen, die das Objekt ursprünglich bekommen sollte und dessen Patienten die Mieter sind. Aufgrund fehlender Genehmigungen und Zusagen von Stadtrat und Landkreis war aber kein abschließender Vertrag zustande gekommen und der Investor hatte sich Ende 2020 für die Unternehmensgruppe Wend als künftigen Betreiber entschieden. Der nun eben die Kosten für die Gemeinschaftsräume gedeckt haben will.

Unmut über Parkplatzsituation vor dem Pflegeheim

Das wäre künftig auch bei der Sozialstation als offizieller Betreiber nicht anders gelaufen, bestätigt Eigenbetriebsleiter Daniel Kleist. „Wir hätten auch für die Flächen zahlen müssen.“ Und ebenso hätte man die Kosten auf die Bewohner umlegen müssen. Statt über die Miete hätte man das aber möglicherweise über die Betreuungs- und Pflegeleistungen machen können, erklärt Kleist dazu.

Neben den Gemeinschaftsräumen stehen auch die Parkplätze weiterhin im Fokus. Seit dem 1. April weisen Schilder daraufhin, dass die Nutzung nur für Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Wend gestattet ist. Angehörige der Bewohner, Betreuer und die Mitarbeiter der Sozialstation, die weiterhin die pflegerischen Leitungen vor Ort erbringen, müssen demnach in der Jakobistraße oder einer Seitenstraße parken. Um die Bewohner aber auch barrierefrei abholen zu können, brauche man einen Parkplatz vor dem Gebäude, erklärten einige Angehörige und Betreuer, die bei der Sondersitzung des Eigenbetriebs anwesend waren.

Auf Antrag der Ausschussmitglieder soll der Bürgermeister deshalb die Unternehmensgruppe Wend in einem Schreiben auffordern, die Parkplätze wieder zur Verfügung zu stellen. Ebenso soll die Stadt nun prüfen, ob Stellflächen in derJakobistraße geschaffen werden können. (mz/Tina Edler)

Kommentar: Grenze überschritten

Tina Edler hält den Antrag der Linke als fragwürdig

Einem Unternehmen zu verbieten, auf öffentlichen Wegen und Plätzen zu werben, das ist schon ein starkes Stück. Moralisch mag die Fraktion Die Linke mit ihrem Antrag den Bewohner in der St.-Jakobistraße zur Seite springen wollen, wie sie immer wieder betont. Rechtlich ist so eine Forderung aber höchst fragwürdig. Hier werden eindeutig Grenzen und Kompetenzen überschritten.

Da müsste zunächst die Frage geklärt werden: Wie begründet man so ein Verbot? Nur mit dem moralischen Appell werden die Stadträte da nicht weit kommen. Und einmal angefangen, müsste dann nicht generell Werbung für alle Unternehmen auf öffentlichen Flächen verboten werden? Wo zieht man da die Grenze? Und was bedeutet das für die Stadt und die künftige Zusammenarbeit mit anderen Firmen? Man muss sich schon fragen, was wollen die Antragsteller wirklich? Die Bürger Hettstedts und die Stadt schützen, wie gepredigt wird? Oder geht es hier eher darum, ein Unternehmen in Misskredit zu bringen?

Der Stadt selbst würde es wohl mehr schaden als nutzen, sollte ein solcher Beschluss gefasst werden. Immerhin verprellt man damit nicht nur einen Spendengeber, dessen Geld die vergangenen Jahre die klamme Haushaltskasse in Hettstedt um ein paar Münzen erleichtert hat und immer gern genommen wurde.

