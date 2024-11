Die Polizei sucht nach dem Brand einer Garage in der Fichtestraße in Hettstedt nach möglichen Tätern. Auch ein Suchhund war im Einsatz.

Feuerteufel in Hettstedt? Garage komplett ausgebrannt

Die Feuerwehr war beim Brand einer Garage in der Fichtestraße in Hettstedt im Einsatz.

Hettstedt. - Zu einem Garagenbrand ist es in der Nacht auf Donnerstag in der Fichtestraße in Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz gekommen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Demnach hebelten bislang Unbekannte gegen 23.40 Uhr mehrere Garagen in einem Komplex auf, klauten nach ersten Erkenntnissen aber nichts. In einer der Garagen, in der Werkzeuge und Reifen gelagert waren, sei es allerdings zu einem Brand gekommen, heißt es. Die Garage sei komplett ausgebrannt.

Die Feuerwehr war in Hettstedt mit 13 Kameraden und drei Löschfahrzeugen im Einsatz. Die Polizei habe noch in der Nacht eine umfangreiche Suche nach den Tätern eingeleitet, wie die Beamten melden. Auch ein Fährtenspürhund sei eingesetzt worden. Die Täter und möglichen Brandstifter seien bislang nicht gefunden worden.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 10.000 Euro geschätzt.