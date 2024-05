Bei Erdarbeiten in der Nähe von Hettstedt ist ein Baggerfahrer gegen eine Stromleitung gekommen. Dadurch wurde der Fahrer in dem Bagger eingesperrt, da dieser unter Strom stand.

Hettstedt/dpa. - In der Nähe von Hettstedt hat ein Baggerfahrer in seinem Führerhaus festgesteckt. Der Bagger sei zuvor mit seinem Ausleger an eine Stromleitung gekommen und habe unter Strom gestanden, teilte die Polizeiinspektion Halle am Sonntag mit.

Der Mann habe das Führerhaus deswegen nicht mehr verlassen können. Ein Mitarbeiter des örtlichen Stromnetzes habe den Strom abgeschaltet, sodass der Arbeiter den Bagger unverletzt verlassen konnte. Mit dem Bagger habe der Mann am Samstagnachmittag Erdarbeiten in Großörner durchgeführt, hieß es.