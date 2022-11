BauschuttDeponie bei Großörner Warum die Klage-Pläne des Mansfelder Stadtrates auf der Kippe stehen

Eigentlich wollte der Mansfelder Stadtrat klagen, sofern der Kreis Mansfeld-Südharz die Deponiepläne auf dem Gelände am Freiesleben-Schacht in der Nähe von Großörner doch genehmigen will. Doch jetzt gibt es eine andere Entwicklung.