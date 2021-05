Bauland auf dem Land stark nachgefragt

Quenstedt

- Ein Häuschen im Grünen, Ruhe und Auszeit vom hektischen Alltag - in den vergangenen Jahren hat die Nachfrage am Immobilienmarkt spürbar zugenommen. Der Wunsch nach einem Eigenheim wird dabei aber nicht nur durch günstige Bankkredite befeuert.

„Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung noch bestärkt. Viele Menschen zieht es nunmehr auf das Land, in eigene Hausgrundstücke, auf denen man sich trotz der harten Lockdowns entfalten kann“, sagt Janet Klaus, Bauamtsleiter der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein. Das merke man seit zwei, drei Jahren auch in der Kommune verstärkt; die Nachfrage für Immobilien jeder Art sei deutlich gestiegen, so Klaus: „Leerstehende Objekte in den einzelnen Ortsteilen sind schnell wieder veräußert.“

Bau von Eigenheimen in privater Hand

Aber auch der Wunsch nach Bauland wächst weiter. Und in der Einheitsgemeinde reagiert man darauf. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend den Weg für ein Wohngebiet im Ortsteil Quenstedt geebnet und der Aufstellung eines Bebauungsplans zugestimmt. In der Unterstraße plant ein privater Investor, fünf Eigenheime zu errichten.

Im Bellebener Weg im Ortsteil Sandersleben ist man da schon einen Schritt weiter. Auf dem im vergangenen Jahr erschlossenen Wohngebiet laufen derzeit die Erdarbeiten für fünf Eigenheime. Auch hier ist ein privater Investor der Bauherr.

Da es aber für nahezu jeden Ort der Einheitsgemeinde vermehrt Anfragen gäbe, werden bereits weitere mögliche Bauflächen geprüft, sagt Klaus. Aktuell werden Machbarkeitsstudien für Wohngebiete in Arnstedt und Sylda erstellt. Im Rahmen der Studie werden alle Informationen über Erschließungsmöglichkeiten, Kosten und planungsrechtliche Anforderungen zusammengetragen.

Großer Zuspruch in den Ortschaften

Gibt es hier grünes Licht und stimmt der Stadtrat dann der Entwicklung der Baugebiete zu, könnten mindestens 50 neue Baugrundstücke entstehen, sagt Klaus. In Arnstedt ist dabei am westlichen Ortsrand eine Fläche von rund vier Hektar vorgesehen, die bisher vorrangig als Grünfläche genutzt wird. Und in Sylda befinden sich am südwestlichen Ortsrand rund 2,5 Hektar, die Teil der Gartensparte sind, aber nicht mehr genutzt werden und brach liegen, erklärt die Bauamtsleiterin.

Die Pläne stoßen auch in den Ortschaften auf viel Zuspruch. In Sylda sei zuletzt Mitte der 70er Jahre ein Wohngebiet im Bereich Willeröder Straße entstanden, erzählt Ortsbürgermeister Bert Lenz. „Zum Erhalt der Gemeinde ist das aber wichtig. Vor allem um jüngere Leute herzukriegen“, sagt er.

Davon profitieren am Ende sogar die ortsansässigen Vereine, die immer wieder händeringend nach Nachwuchs suchen. Dem stimmt auch Wilfried Franke, Ortsbürgermeister in Arnstedt, zu. „Wir vergreisen als Dorf. Wir wollen unbedingt die junge Bevölkerung hier haben“, sagt er. Und die scheint auch aufs Land zu wollen. Zuletzt sei eine junge Familie aus Berlin nach Arnstedt gezogen, gibt Franke ein Beispiel. Ein Fleischer im Ort und eine eigene Kita würden den Wohnraum für die Familien attraktiv machen, meint er.

Folgen der demografischen Entwicklung abfedern

Und eben jene Infrastruktur ist es, die auch die Stadtverwaltung mit ihren künftigen Bauplänen im Blick hat. „In erster Linie stärken wir damit unsere Einwohnerzahlen, das wiederum erhält unsere Infrastruktur wie Kitas, Schulen und Gewerbebetriebe“, sagt Klaus.

Aktuell leben 6.508 Einwohner in der Einheitsgemeinde Arnstein. Dabei helfe der Zuzug, die Zahl der Bewohner recht stabil zu halten. Seit ein paar Jahren stagniere sie, obwohl es mehr Sterbefälle als Geburten in der Kommune gäbe, so die Bauamtsleiterin. „Mit der Baulandentwicklung treten wir den Folgen der demografischen Entwicklung entgegen und schaffen attraktive Wohnbedingungen im ländlichen Raum“, sagt sie.