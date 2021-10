Autorin und Erbin der Druckerei - Friedel Hohnbaum-Hornschuch starb mit 96 Jahren

Hettstedt/MZ - Im Alter von 96 Jahren verstarb am 9. Oktober die Autorin Friedel Hohnbaum-Hornschuch. Die gebürtige Hettstedterin war die Enkelin des ehemaligen Mitbegründers und verantwortlichen Redakteurs der „Hettstedter Zeitung“, Wilhelm Hohnbaum-Hornschuch. Die Alte Druckerei Heise wurde 1889 gegründet und brachte noch im selben Jahr die erste Ausgabe der „Hettstedter Zeitung“ heraus.

Als Friedel Hohnbaum-Hornschuch als junge Frau ihre Heimat in Richtung Berlin verließ, studierte sie Literatur, wurde in Berlin Lektorin und Autorin. Sie war eine der Autorinnen der beliebten DDR-Rundfunkserie „Neumann - zweimal klingeln“. Sie schrieb Hörspiele und Romane unter anderem einen Roman über die Hitlerjugend („Die Mutprobe“) oder die Liebesgeschichte zwischen einem französischen Zwangsarbeiter und einem deutschen Mädchen („Funken im Rauch“).

Friedel Hohnbaum-Hornschuch kehrte Anfang der 1990er Jahre in ihr Elternhaus in der Wilhelmstraße in Hettstedt zurück, um dort ihre schriftstellerischen Projekte zu verwirklichen.

Im Jahr 1994 übernahm sie die Druckerei von ihrer Mutter und übergab im Februar 2001 das gesamte Druckereigebäude mitsamt der historischen Ausstattung dem neu gegründeten Verein „Alte Hettstedter Druckerei Heise“.

Sie sagte, ihre gehe es darum „die Druckerei zu erhalten, und natürlich auch eine touristische Attraktion ins Leben zu rufen. Denn wo gehen Reisende im Ausland hin: zu historischen Gebäuden, um etwas aus der Vergangenheit zu erfahren“.

In vielen Leserbriefen und Beiträgen in der Mitteldeutschen Zeitung teilte sie ihre Erlebnisse und Erfahrungen oder bezog Stellung zu gesellschaftlichen Themen.

Es ging ihr auch darum, Erinnerungen wach zu halten. Vieles brachte sie selbst zu Papier, war aber auch oftmals gefragte Interviewpartnerin, wenn Zeitzeugen gesucht waren. Friedel Hohnbaum-Hornschuch war aber nicht nur Schreiberin: Auch als Tierfreundin und Katzenliebhaberin wird dieser oder jener Hettstedter sie vielleicht auch in Erinnerung behalten.