An diesen Stellen wird in Hettstedt gebaut

Hettstedt/MZ - Trotz fehlendem Haushalt in Hettstedt und angesichts der schwierigen Materiallage im Baugewerbe ist Bewegung auf den Baustellen der Kupferstadt. Über den Fortschritt einiger Arbeiten informierte Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) deswegen im Sonderstadtrat: In der Meisberger Straße sind die Gehwege berghoch rechterseits fertiggestellt; auf der linken Seite werden aktuell die Borde gesetzt. Die Stadtverwaltung rechnet mit einer Fertigstellung der Arbeiten Ende September, Anfang Oktober. Gehwege werden aktuell auch streckenweise im Ortsteil Meisberg entlang der Hauptstraße repariert. Die Arbeiten werden vom Bauhof durchgeführt und sollen noch im August abgeschlossen werden.

Beim Luisenplatz soll Mitte September der Asphalt aufgebracht werden. Entgegen erster Planungen werde keine Vollsperrung für die weiteren Arbeiten notwendig sein. Der Verkehr soll wie bisher halbseitig an der Baustelle vorbeigeführt werden.

Keine Probleme mit unterirdischen Hohlräumen in der Heckerlingsbreite

In der Heckerlingsbreite wurde der nächste Bauabschnitt gestartet. Weil vor Jahren an dieser Stelle unterirdische Hohlräume entdeckt worden, die für Probleme sorgten, gab es diese Befürchtung auch für die Arbeiten im Bereich der Kreuzung Heckerlingsbreite/Randsiedlung, mit ähnlichem Untergrund. „Entgegen dieser Befürchtungen, liefen aber alle bisherigen Arbeiten glatt“, so Fuhlert. Aktuell werde die Druckwasserleitung bis zum Hochbehälter erneuert und es wurde mit dem Kanalbau begonnen. Die Fertigstellung ist für Dezember 2021 geplant.

Mit Blick auf den Schulanfang soll noch bis Ende August die teilweise Reparatur des Gehwegs vor der Novalisgrundschule erfolgen. Probleme bereite noch die Turnhalle, „die große Mängel aufweist und deren Sanierung im nächsten Jahr starten soll“, sagt Fuhlert. Fertiggestellt ist derweil der erste Bauabschnitt der Krankenhausstraße und die Strecke mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben.