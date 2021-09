Alte Batterien in einer Entsorgungsfirma in Hettstedt fangen Feuer

Hettstedt/MZ/dka - Ein Brand hat sich auf dem Gelände einer Entsorgungsfachfirma am Hettstedter Gewerbering ereignet. Nach Angaben der Polizei brannten am Samstagabend zehn Säcke, in denen sich den ersten Erkenntnissen zufolge alte und gepresste Batterien und Knopfzellen befanden. Das Feuer hatte eine starke Rauchentwicklung zur Folge. Anwohner wurden aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Die Feuerwehrleute gingen mit Atemschutzgeräten auf das Gelände. Zur Brandbekämpfung waren laut Einsatzleitung mehrere Feuerwehren mit 51 Kräften und 14 Fahrzeugen vor Ort. Sie kamen aus Hettstedt, Walbeck, Wiederstedt, Burgörner und Mansfeld. Bei dem Feuer in Hettstedt entstand ein Sachschaden, der sich laut Polizei auf mehrere 1.000 Euro beläuft.