Aggressiver Ladendieb in einem Supermarkt in Hettstedt

Hettstedt/MZ - Zeugen haben am Montagnachmittag einen Mann beim Diebstahl von Lebensmittel in einem Supermarkt in Hettstedt beobachtet. Die Waren versteckte der Mann unter seiner Bekleidung. Beim Verlassen des Marktes wurde der Mann von weiteren Zeugen auf den Diebstahl angesprochen.

Dabei versuchte der Dieb die Zeugen wegzustoßen und erhob drohend eine mitgeführte Gehhilfe. Weitere Zeugen griffen ein und verhinderten offensichtlich einen Angriff. Der Mann wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen den 47-jährigen Hettstedter wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.