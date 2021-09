600 Euro bei Benefizkonzert in Hettstedt für Flutopfer gesammelt

Das Kolping-Orchester spielte am 12. September 2021 auf dem Hettstedter Markt ein Benefiz-Konzert

Hettstedt/MZ - Beim Benefizkonzert für die von der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz betroffenen Menschen in Hettstedt konnten 600 Euro an Spendengeldern gesammelt werden.

Das Kolping-Orchester und die Hettstedter Fanfarengarde spielten auf dem Markt auf, als Überraschungsgäste waren die Dance Devils aus Polleben dabei.

Das Geld soll der Stadt Altena zugute werden, die eine der am stärksten betroffenen Kommunen ist, teilt die Stadt Hettstedt mit.Foto: Katja Fuhlert