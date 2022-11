Zwei Hallenser an die Spitze der Freien Wähler Sachsen Anhalt gewählt

Halle (Saale)/MZ - Der Landesverband der Freien Wähler Sachsen-Anhalt hat am vergangenen Wochenende einen neuen Vorstand gewählt. Die bisherige Amtsinhaberin, die Hallenserin Andrea Menke, ist als Landesvorsitzende bestätigt worden, das teilte die Partei mit. Ihr zur Seite stehen neu die beiden Stellvertreter Falko Kadzimirsz (Halle) und André Weber (Harzkreis).

Menke lobte die „erfolgreiche Strukturarbeit“ und den Parteiaufbau der vergangenen zwei Jahre. Funktionierende Strukturen seien wichtig, um die Partei „auf Wachstumskurs zu halten“. Bei der nächsten Landtagswahl im Jahr 2026 wolle sie mit den Freien Wählern die Fünf-Prozent-Hürde schaffen.

Falko Kadzimirsz, der Mitte Oktober zum Stadtvorsitzenden der Freien Wähler in Halle gewählt worden war, präsentierte den Leitantrag der Partei zur “Joboffensive erneuerbare Energien“. Der Antrag an die Landesregierung beinhaltet unter anderem die Forderung nach der Entwicklung einer spezifischen Ansiedlungsstrategie in Sachsen-Anhalt sowie die Umsetzung „zielgerichteter Maßnahmen zur Verbesserung der Fachkräftesituation“ in der Branche.

Laut Pressemitteilung zählen die Freien Wähler in Sachsen-Anhalt aktuell rund 250 Mitglieder. Bei der Landtagswahl 2021 hatte die Partei 3,1 Prozent der Zweitstimmen erreicht. In Halle waren es nur 2,1 Prozent. Dennoch waren die Freien Wähler damit die stärkste unter den sogenannten Kleinparteien, die es nicht in den Landtag geschafft haben.