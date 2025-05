Zuletzt in der DEL2 Aktiv Schnellstmöglich mit dem Zwillingsbruder gleichziehen: Welches Ziel Bulls-Zugang Drothen verfolgt

Robin Drothen ist der dritte Zugang der Saale Bulls für die kommende Saison in der Eishockey-Oberliga. Sein Zwillingsbruder Marvin stieg mit den Bietigheim Steelers in die DEL2 auf. Was er zum Verhältnis und Konkurrenzkampf mit seinem Bruder sagt.